Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны, ранее заявил Дональд Трамп.

Кто будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы постановил возложить временное исполнение обязанностей президента страны на исполнительного вице-президента Дельси Родригес. Об этом 4 января сообщило агентство Bloomberg.

«Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Дельси Родригес немедленно принять на себя все президентские полномочия и исполнять их в качестве исполняющей обязанности президента», — написано в публикации.

Сообщается, что суд признал наличие чрезвычайных и форс-мажорных обстоятельств, которые прямо не прописаны в конституции, однако создают угрозу государственной стабильности, национальной безопасности и бесперебойной работе институтов власти. В связи с этим Верховный суд Венесуэлы ввел «срочную и превентивную меру защиты», направленную на сохранение административной преемственности и обеспечение обороноспособности страны.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил о проведении Штатами масштабной военной операции против Венесуэлы. По его словам, в ходе этих действий венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. На фоне этих заявлений СМИ сообщили о серии взрывов в Каракасе и утверждали, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force. Газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного венесуэльского чиновника, сообщила о гибели по меньшей мере 40 человек, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица.

Официальные власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали доказательств того, что он жив. Позднее Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, венесуэльский президент находится на борту американского военного корабля. 

В Конгрессе США часть законодателей назвала произошедшее незаконным, тогда как представители американской администрации заявили, что Мадуро будет передан суду. В ответ Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило о намерении обратиться в международные структуры и запросило экстренное заседание Совет Безопасности ООН, которое назначено на 5 января.

С заявлением также выступило Министерство иностранных дел России, выразив солидарность с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули крайнюю обеспокоенность информацией о насильственном вывозе Мадуро и его супруги в ходе агрессивных действий США, призвали к их немедленному освобождению и предостерегли от дальнейшего обострения ситуации вокруг страны.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
4 янв
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
4 янв
Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы
4 янв
NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
4 янв
Везут на суд: что известно о судьбе Мадуро и его супруги после операции США в Каракасе
4 янв
Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом
4 янв
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
3 янв
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
3 янв
Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
3 янв
Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы
3 янв
Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:33
«Секс в Париже»: Зеленский неприлично оговорился на встрече с европейскими партнерами
6:10
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
5:28
Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
5:06
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
4:39
Получаются короткими: сколько дней продлятся майские праздники в 2026 году

Сейчас читают

«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео