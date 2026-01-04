В СФ заявили об отказе США в праве на суверенитет странам Западного полушария

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на тему ударов по столице Венесуэлы отказал в праве на обладание суверенитетом всем странам Западного полушария. Таким мнением поделился председатель комитета Совета Федерации (СФ) по госстроительству Андрей Клишас.

Он в своем личном Telegram-канале написал, что глава Белого дома после атаки на Каракас общался с журналистами очень сдержанно.

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария», — отметил Андрей Клишас.

Кроме того, председатель СФ порекомендовал европейским «вассалам» приготовиться.

Накануне Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он рассказал детали военной операции, которую США провели в ночь на 3 января на территории Венесуэлы. В рамках нее они захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого обвинили в продаже наркотиков. Трамп заявил, что политика будут судить по законам США уже в этот понедельник в Нью-Йорке.

