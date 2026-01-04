В СФ заявили об отказе США в праве на суверенитет странам Западного полушария

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 87 0

Штаты провели военную операцию на территории Венесуэлы. В рамках нее они захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого обвинили в продаже наркотиков.

Россия отреагировала на слова Трампа об атаке на Венесуэлу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на тему ударов по столице Венесуэлы отказал в праве на обладание суверенитетом всем странам Западного полушария. Таким мнением поделился председатель комитета Совета Федерации (СФ) по госстроительству Андрей Клишас.

Он в своем личном Telegram-канале написал, что глава Белого дома после атаки на Каракас общался с журналистами очень сдержанно.

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария», — отметил Андрей Клишас.

Кроме того, председатель СФ порекомендовал европейским «вассалам» приготовиться.

Накануне Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он рассказал детали военной операции, которую США провели в ночь на 3 января на территории Венесуэлы. В рамках нее они захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого обвинили в продаже наркотиков. Трамп заявил, что политика будут судить по законам США уже в этот понедельник в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, какие заявления сделал Трамп на пресс-конференции по итогам операции в Каракасе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Смерть на семейной церемонии: мужчина убил юношу и сбежал с его головой
11:11
«Чародеи»: тайны съемок главной новогодней сказки СССР и судьбы актеров
10:56
Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
10:35
Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке
10:18
Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
9:49
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа

Сейчас читают

Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео