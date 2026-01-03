Трамп: США будут управлять Венесуэлой до перехода власти

Президент США провел пресс-конференцию во Флориде по итогам военной операции в столице Венесуэлы, Каракасе, в ходе которой был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро. Трансляция была опубликована на сайте Белого дома. Главные заявления американского лидера — в материале 5-tv.ru.

Цель операции США и последствия

Дональд Трамп сообщил, что военная операция по захвату Мадуро готовилась несколько месяцев. США планировали провести операцию в Венесуэле еще несколько дней назад, но она переносилась из-за плохой погоды. Как только небо прояснилось, было решено начать операцию.

Американский лидер отметил, что операция была одной из «самых впечатляющих в истории страны». Трамп добавил, что во время операции в Венесуэле была задействована военная мощь США по «воздуху, суше и морю».

Кроме того, президент США заверил, что безвозвратные потери среди личного состава в результате операции отсутствуют, однако раненые все-таки есть. Уточняется, что никто со стороны США не погиб. Вся задействованная техника, включая авиацию и вертолеты, была сохранена.

Целью операции США в Венесуэле был захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По словам Трампа, в ходе операции из строя были выведены все военные возможности Венесуэлы. Президент США не исключил второй волны ударов по республике и подчеркнул, что Вашингтон готов к этому.

Более того, глава Белого дома не исключил, что Николас Мадуро мог быть убит в случае сопротивления при его захвате.

Обвинения США в отношении режима Мадуро

Мадуро инкриминируется участие в сговоре, связанном с наркотерроризмом и поставками кокаина на территорию США. Кроме того, ему вменяют незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств, а также координацию действий, направленных против Соединенных Штатов.

Аналогичные обвинения, по данным американской стороны, выдвинуты и в отношении его супруги Силии Флорес. По словам Трампа, президент Венесуэлы и первая леди предстанут перед американским правосудием. В суде будут представлены обширные доказательства их преступлений.

Кроме того, Трамп отметил, что Венесуэла в одностороннем порядке захватила и реализовала американскую нефть, а также присвоила платформы и другие активы, которые, как он подчеркнул, были построены за счет США.

США будет управлять Венесуэлой

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой до момента реализации «безопасного, надлежащего и разумного перехода власти». Трамп подчеркнул, что США не хотят, чтобы к власти пришел кто-то другой, «кто не думает о благе венесуэльского народа».

«Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы», — указал Трамп.

Как уточнил глава Белого дома, США уже формируют команду, которая временно возьмет на себя управление республикой. При этом одностороннее эмбарго на нефть Венесуэлы сохраняется, а американские военно-морские силы остаются у берегов этой страны. В администрации также не исключили перспективы размещения войск в Венесуэле, если это потребуется.

