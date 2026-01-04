Президент Колумбии ответил на угрозы Дональда Трампа после захвата Мадуро

Дарья Бруданова
Накануне США взяли в плен лидера Венесуэлы.

Что ответил президент Колумбии на угрозы Трампа

Фото: Carlos Ortega/ТАСС

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не волнуется за свою безопасность после того, как американские военные захватили его коллегу — лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета El Tiempo.

«Я совсем не волнуюсь. Мне нечего скрывать, в отличие от других», — цитирует издание колумбийского политика.

При этом Густаво Петро напомнил про свои заслуги. Он, в частности, уточнил, что на протяжении десяти лет расследовал и публично разоблачал связи между влиятельными фигурами и наркокартелями.

Это заявление президент сделал на фоне обострения конфликта между США и Венесуэлой. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что американские вооруженные силы провели масштабную операцию в Каракасе. По его словам, в ходе этих действий им удалось захватить Мадуро и его жену.

Также Трамп сказал, что у него якобы есть доказательства преступной деятельности президента Венесуэлы. Суд над ним должен пройти в понедельник, 5 января. Мадуро уже доставили в Нью-Йорк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до смены власти.

