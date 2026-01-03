Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до смены власти

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой до момента реализации «безопасного, надлежащего и разумного перехода власти».

Ранее в этот же день Трамп сообщил, что американские военные нанесли по Венесуэле крупномасштабный удар. По его словам, в ходе операции президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы государства. Американский лидер уточнил, что после задержания Мадуро и его жену эвакуировали на вертолете, после чего доставили на корабль.

Позднее глава Белого дома заявил, что во время операции все военные возможности Венесуэлы были фактически нейтрализованы.

«Все военные возможности Венесуэлы были парализованы, когда военнослужащие нашей армии, работая совместно с правоохранительными органами США, успешно захватили Мадуро», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он отметил, что действия проводились в темное время суток, при этом значительная часть Каракаса была обесточена. По утверждению президента США, операция прошла без потерь со стороны американских военных, а вся задействованная техника, включая авиацию и вертолеты, была сохранена.

На фоне этих заявлений министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что власти республики настаивают на возвращении Николаса Мадуро к исполнению обязанностей президента и требуют гарантий его физической неприкосновенности. При этом Трамп не исключил возможность второй волны ударов по Венесуэле.

Министерство иностранных дел России после начала военной операции США выразило глубокую озабоченность и осуждение произошедшего, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации напряженности между странами.

