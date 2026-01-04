Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на фестиваль из-за ограничений в Венесуэле

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

На мероприятии он должен был получить награду за вклад в развитие кино.

Ди Каприо пострадал из-за конфликта США и Венесуэлой

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/RW

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на гала-концерт фестиваля в Калифорнии из-за сбоев в авиасообщении и ограничений воздушного пространства. Об этом пишет Variety со ссылкой на одного из организаторов мероприятия.

По словам инсайдера, знаменитость не сможет лично посетить крупное торжество в городе Палм-Спрингс по независящим от него причинам. Актеру не удалось вылететь с острова Сент-Бартс, где он находится на отдыхе вместе с семьей и близкими друзьями.

По информации издания, на фестивале Леонардо Ди Каприо должен был получить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме «Одна битва за другой». Несмотря на отсутствие звезды в зале, представители мероприятия все равно наградят его и отметят его весомый вклад в развитие кино.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что вооруженные силы страны успешно провели операцию на территории Венесуэлы. До этого по городу Каракас были нанесены ракетные удары. Очевидцы говорили, что видели в небе американские истребители.

Глава Белого дома также заявил, что в ходе этих действий им удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. США обвиняет супругов в преступной деятельности, которая была направлена против американских граждан.

Ранее 5-rv.ru рассказывал о том, что Мадуро могут поместить в нью-йоркский изолятор с репутацией «ада на земле».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка отправили на лечение в Москву
15:37
Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили миллиард рублей
15:32
Собянин: более 110 социальных объектов было построено в Москве в 2025 году
15:17
Собянин рассказал о новом детском саде в Южном Медведкове
14:58
Память погибшего год назад военкора «Известий» Мартемьянова почтили в ДНР
14:42
Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на фестиваль из-за ограничений в Венесуэле

Сейчас читают

Пленный боевик сообщил о колумбийских наемницах в подразделениях ВСУ
В Индонезии вступил в силу уголовный запрет на интимные отношения вне брака
Россия стала крупнейшим покупателем мандаринов в мире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео