Мадуро могут поместить в нью-йоркский изолятор с репутацией «ада на земле»

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также его супругу намерены поместить в Метрополитенский следственный изолятор в Нью-Йорке — учреждение, которое в прессе и правозащитных кругах давно получило мрачное прозвище «ад на земле». Об этом сообщил портал NewsNation.

«Метрополитенский следственный изолятор — единственная федеральная тюрьма в Нью-Йорке. В этом учреждении, которое называют „адом на земле“, содержались и несколько известных заключенных», — отмечается в публикации.

Этот изолятор известен тем, что в разные годы в нем находились фигуранты громких дел и публичные персоны. Среди них — рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, обвиняемый Луиджи Манджоне по делу об убийстве генерального директора UnitedHealth Брайана Томпсона, а также Гислейн Максвелл, проходившая по делу Джеффри Эпштейна. Ранее там же содержался и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, более известный под прозвищем Эль Чапо.

Как указывает NewsNation, учреждение давно подвергается критике из-за крайне плохого состояния инфраструктуры. Заключенные неоднократно жаловались на антисанитарию, ветхие помещения, нехватку персонала и высокий уровень насилия внутри изолятора.

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы провели масштабную операцию на территории Венесуэлы. По его словам, в ходе действий были захвачены Николас Мадуро и его супруга, после чего их вывезли за пределы страны.

Министерство иностранных дел России, комментируя происходящее, призвало власти США освободить венесуэльского лидера. В ведомстве подчеркнули необходимость решать все существующие разногласия исключительно дипломатическими методами и предупредили о недопустимости силового давления.

Позднее Дональд Трамп заявил, что, по его утверждению, у американской стороны имеются масштабные доказательства преступной деятельности Николаса Мадуро. В частности, президент США утверждает, что венесуэльский лидер лично курировал работу Cartel de los Soles, якобы причастного к переправке наркотиков на территорию Соединенных Штатов.

Телеканал NBC News 3 января опубликовал видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент вывода Мадуро и его супруги из самолета после посадки в Нью-Йорке. По информации Sky News, венесуэльский лидер находился под усиленной охраной, включая сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

