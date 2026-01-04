Память погибшего год назад военкора «Известий» Мартемьянова почтили в ДНР

Памятные мероприятия в годовщину гибели военного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), прошли в ДНР. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Память журналиста почтили на кладбище «Донецкое море», где он был похоронен. Родные, друзья и коллеги мужчины возложили цветы к могиле.

До этого, 20 декабря, в школе № 88 Кировского района Донецка была открыта «Парта Героя», посвященная Александру Мартемьянову. Таким способом в учебном заведении решили сохранить память о журналисте и рассказать школьникам о его профессиональном и гражданском пути.

Александр Мартемьянов погиб 4 января. Он находился в гражданском автомобиле вместе с коллегами, когда на трассе Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан машина подверглась атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Полученные ранения оказались смертельными, военкор скончался на месте.

Также в результате удара пострадали корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военный корреспондент Изабелла Либерман. Все они получили ранения различной степени тяжести.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту гибели Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов было возбуждено уголовное дело.

Ранее, писал 5-tv.ru, в РФ вспомнили погибших при исполнении профессионального долга журналистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.