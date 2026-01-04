«Всегда продолжай танцевать»: Дженнифер Лопес о своем самом счастливом времени

|
Дарья Орлова
Артистка говорит о внутреннем равновесии и радости, к которым ее привели годы одиночества, материнства и тяжелых личных кризисов.

Что сейчас с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес проживает самое счастливое время в своей жизни

Певица Дженнифер Лопес рассказала, что в 56 лет ощущает себя максимально счастливой и наконец живет той жизнью, к которой долго шла. По словам артистки, к этому состоянию она пришла не сразу — прежде ей пришлось пережить крайне непростой этап, когда она в одиночку воспитывала трехлетних близнецов и одновременно пыталась удержаться в профессии. Тогда, как признается Лопес, все вокруг казалось хаотичным и неуправляемым.

Во время недавнего выступления в Колизее Лас-Вегаса певица поделилась личной историей из того периода. Она вспомнила, как после одного из концертов сын задал ей детский, но прямолинейный вопрос — почему мама выходит на сцену без брюк. Лопес объяснила, что сцена и танец для нее — способ самовыражения, и этого ответа ребенку оказалось достаточно.

«Я тогда подумала: «Боже правый, какая безумная жизнь», — рассмеялась певица.

В тот момент такие слова казались ей вполне логичным объяснением происходящего. Именно после третьего развода, по признанию артистки, она начала особенно серьезно работать над собой и уделять больше внимания танцу, превращая его не просто в элемент шоу, а в личную терапию.

Большую роль в этом сыграла наставница Дженнифер — Луиза Хэй, которая однажды дала ей простой, но определяющий совет: танцевать постоянно и не бояться ошибок, оттачивая движения через свободу, а не через страх.

«Тогда она сказала, что это и есть урок: „Всегда продолжай танцевать“. И я желаю вам того же. Что бы ни преподнесла вам жизнь, танцуйте, танцуйте и танцуйте. Снова и снова, и снова», — высказалась Дженнифер, обращаясь к аудитории.

Сегодня Лопес подчеркивает, что именно этот подход помог ей пройти сложные годы и прийти к состоянию внутреннего равновесия, которое она считает самым счастливым этапом своей жизни.

