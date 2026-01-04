Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

В 2016 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

От чего умер глава Русского клуба Николай Свентицкий

Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

В возрасте 69 лет умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, глава Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Свентицкий скончался на 70-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщил «Русский клуб» в социальной сети Facebook*.

«Причиной смерти стал сердечный приступ. Прощание с Николаем Николаевичем начнется сегодня», — говорится в сообщении.

Николай Свентицкий родился в 1956 году в столице Грузии Тбилиси. Он окончил Куйбышевский государственный институт культуры в Самаре по специальности «режиссер театра и кино». В 1979 году стал служить в Тбилисском драматическом театре.

В 2009 году Свентицкий получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2016-м — заслуженного артиста России.

В 2003 году Свентицкий основал Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб», а после — Международную федерацию русскоязычных писателей в Грузии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер заслуженный артист России Роман Улыбин. Он возглавлял оперную труппу Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Его первой знаковой работой стала роль Коллена в «Богеме» Александра Тителя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

