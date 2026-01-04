Министр спорта Михаил Дегтярев исполнил мечту подростка в акции «Елка желаний»

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил заветное желание 16-летнего москвича Михаила. Соответствующие кадры со встречи опубликовал 5-tv.ru.

Дегтярев подарил подростку мяч для водного поло с автографами игроков национальной сборной, а также спортивные мячи для гандбола, футбола и волейбола с подписями спортсменов сборных команд. Кроме того, Михаил получил мячи для баскетбола и регби.

В мероприятии приняли участие игроки сборной России по водному поло, главный тренер Андрей Белофастов и исполнительный директор Федерации водных видов спорта Дмитрий Козырев-Гаджиев. К тому же министр спорта преподнес цветы матери и сестре подростка.

До этого в рамках акции «Елка желаний» мечты исполнил министр иностранных дел Сергей Лавров, порадовав 16-летнего Владислава из ЛНР и 17-летнюю Полину из Воронежа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко помогла осуществить желания семи юных петербуржцев, а заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подарил 11-летней Ксении художественный набор с мольбертом.

Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и объединяет тысячи участников по всей России. Ее цель — подарить праздничное чудо детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В проекте традиционно участвуют как государственные и коммерческие структуры, так и общественные деятели и неравнодушные граждане.

