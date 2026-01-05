В Британии в возрасте 96 лет скончалась пережившая холокост Ева Шлосс

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Она родилась в 1929 году в Австрии, откуда ее семья бежала от нацистов в Амстердам.

В Лондоне умерла пережившая холокост Ева Шлосс

Фото: Imago/ТАСС

В Лондоне скончалась пережившая холокост Ева Шлосс. Ее сердце перестало биться в возрасте 96 лет. Об этом сообщило издание Jewish News со ссылкой на семью и близких женщины.

Ева Шлосс также была сводной сестрой Анны Франк, еврейской девочки, которой не удалось пережить ужас войны. После смерти она получила известность благодаря тому, что вела дневник. В нем она описывала все свои переживания.

«Мы в Фонде Анны Франк глубоко скорбим о ее утрате и выражаем искренние соболезнования ее семье и друзьям в это трудное время», — цитирует издание исполнительного директора организации Дэна Грина.

Ева Шлосс родилась в 1929 году в Австрии, откуда ее семья бежала от нацистов в Амстердам. Там она познакомилась с Анной Франк и ее родными. В 1942 году обе семьи попали в плен. Многие погибли. После войны мать Шлосс вышла замуж за отца Франк.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок. Ей было 93 года.


