«Благожелательное отношение»: Токаев рассказал о человеческих качествах Путина

|
В конце 2025 года лидеры двух стран встретились в Санкт-Петербурге.

Что-Токаев сказал о президенте России Владимире Путине

Токаев: Путин ценит Назарбаева, стоявшего у истоков евразийской интеграции

Президента России Владимира Путина отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. Таким мнением поделился казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Туркестан».

По его словам, Владимир Путин высоко ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как политика, который стоял у истоков евразийской интеграции.

«В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он (Путин. — Прим. ред.) все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана», — сказал Токаев, комментируя недавнюю встречу двух политиков.

Он отметил, что такие действия со стороны Путина говорят о его высоких человеческих качествах. Назарбаев, как добавил Токаев, тоже высоко ценит главу российского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у РФ и Казахстана по всем направлениям нет ни одного спорного вопроса. Об этом заявил Владимир Путин после встречи с Токаевым, которая прошла в Санкт-Петербурге.


