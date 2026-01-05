Праздники как стресс-тест: почему длинные выходные приводят к конфликтам в отношениях

Психолог Берман: длинные выходные становятся проверкой для отношений

Количество обращений к семейным психологам стабильно увеличивается после праздничных каникул. Как рассказала в беседе с Life.ru психолог Ирина Берман, длинные выходные нередко становятся серьезным испытанием для отношений.

По словам специалиста, существует три основные причины, из-за которых праздники провоцируют конфликты. Первая — иллюзия идеального отдыха. Партнеры ожидают, что выходные сами по себе улучшат отношения, однако накопленные усталость и обиды никуда не исчезают. Вторая причина — столкновение привычек и ритмов жизни, когда люди вынуждены проводить вместе круглые сутки. Третья — бытовая нагрузка, от которой невозможно уйти даже на каникулах.

Готовка, дети, поездки, встречи с родственниками и финансовые вопросы часто становятся источником напряжения, особенно если один партнер ждет отдыха, а другой берет на себя всю организацию. Это нередко приводит к ощущению несправедливости и эмоционального выгорания.

Как отметила Ирина Берман, большинство ссор возникает не из-за глобальных проблем, а из-за мелочей. Фразы вроде «почему все на мне», «ты опять ничего не спланировал» или «ты все время в телефоне» являются сигналами дефицита внимания, поддержки и признания.

Отдельным триггером психолог назвала возвращение к родительским сценариям. Во время семейных праздников взрослые люди могут неожиданно начать вести себя как дети — обижаться, защищаться или соревноваться, из-за чего партнер перестает восприниматься как союзник.

Эксперт рекомендует заранее снижать ожидания от каникул и воспринимать их не как терапию для отношений, а как период, в который скрытое напряжение может проявиться. Важно заранее обсудить, что каждый считает хорошим отдыхом, договориться о распределении обязанностей и сохранить личное пространство.

Ключевым советом специалист назвала отказ от претензий в пользу разговора о чувствах и потребностях. По словам психолога, каникулы не разрушают пары, а лишь подсвечивают существующие проблемы, которые при правильном подходе могут стать точкой роста, а не причиной разрыва.

