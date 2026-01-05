Праздники как стресс-тест: почему длинные выходные приводят к конфликтам в отношениях

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 25 0

Когда ожидания от идеального отдыха не совпадают с реальностью, напряжение в паре выходит наружу уже в первые дни каникул.

Почему длинные выходные приводят к конфликтам в отношениях

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Берман: длинные выходные становятся проверкой для отношений

Количество обращений к семейным психологам стабильно увеличивается после праздничных каникул. Как рассказала в беседе с Life.ru психолог Ирина Берман, длинные выходные нередко становятся серьезным испытанием для отношений.

По словам специалиста, существует три основные причины, из-за которых праздники провоцируют конфликты. Первая — иллюзия идеального отдыха. Партнеры ожидают, что выходные сами по себе улучшат отношения, однако накопленные усталость и обиды никуда не исчезают. Вторая причина — столкновение привычек и ритмов жизни, когда люди вынуждены проводить вместе круглые сутки. Третья — бытовая нагрузка, от которой невозможно уйти даже на каникулах.

Готовка, дети, поездки, встречи с родственниками и финансовые вопросы часто становятся источником напряжения, особенно если один партнер ждет отдыха, а другой берет на себя всю организацию. Это нередко приводит к ощущению несправедливости и эмоционального выгорания.

Как отметила Ирина Берман, большинство ссор возникает не из-за глобальных проблем, а из-за мелочей. Фразы вроде «почему все на мне», «ты опять ничего не спланировал» или «ты все время в телефоне» являются сигналами дефицита внимания, поддержки и признания.

Отдельным триггером психолог назвала возвращение к родительским сценариям. Во время семейных праздников взрослые люди могут неожиданно начать вести себя как дети — обижаться, защищаться или соревноваться, из-за чего партнер перестает восприниматься как союзник.

Эксперт рекомендует заранее снижать ожидания от каникул и воспринимать их не как терапию для отношений, а как период, в который скрытое напряжение может проявиться. Важно заранее обсудить, что каждый считает хорошим отдыхом, договориться о распределении обязанностей и сохранить личное пространство.

Ключевым советом специалист назвала отказ от претензий в пользу разговора о чувствах и потребностях. По словам психолога, каникулы не разрушают пары, а лишь подсвечивают существующие проблемы, которые при правильном подходе могут стать точкой роста, а не причиной разрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как побороть чувство одиночества после развода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Минус версия: в СК не подтвердили возможность побега Усольцевых за границу
9:42
Праздники как стресс-тест: почему длинные выходные приводят к конфликтам в отношениях
9:24
«Благожелательное отношение»: Токаев рассказал о человеческих качествах Путина
9:04
В Британии в возрасте 96 лет скончалась пережившая холокост Ева Шлосс
8:44
В США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие
8:26
«Реальный инструмент»: в 2026 году в России заметно вырастут декретные выплаты

Сейчас читают

Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео