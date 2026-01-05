Путин прокомментировал разрешение паралимпийцам выступать с флагом и гимном РФ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Глава государства заявил, что возвращение национальной символики на международных соревнованиях стало важным событием для всей страны.

Путин о разрешении паралимпийцем выступать с гимном РФ

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин назвал большой победой разрешение паралимпийцам выступать на крупных международных соревнованиях с флагом и гимном РФ. Об этом глава российского государства заявил в поздравлении с 30-летием Паралимпийского комитета России.

«Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», — говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Также в поздравлении Владимир Путин сказал, что высоко ценит работу организации. Все эти годы, как он подчеркнул, комитет выполнял важную и значимую миссию — объединял тысячи людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и приобщал их к спорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили возможность выступать на Олимпиаде, которая пройдет в 2026 году в Италии. Они завоевали квоту в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

