Итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам: показатели и цели России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Совет при президенте определил приоритетные меры для экономики, демографии и технологий.

Путин утвердил цели и задачи развития России до 2030 года

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин утвердил цели и задачи развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил ключевые показатели и задачи национальных целей развития страны до 2030 года. Соответствующий пакет поручений опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Документ подтверждает одобрение предложенных правительством показателей с учетом необходимости их доработки. Поручения формируют комплекс мер для Кабинета министров и Центробанка, включая стимулы экономического роста, технологическое обновление и меры поддержки демографии.

В приоритете стоит преодоление демографических проблем. Президент поручил разработать меры по формированию ответственного отцовства и актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Соответствующий отчет планируется представить до 1 июня 2026 года.

Поддержка семей с детьми будет расширена: предусмотрено увеличение государственной помощи в зависимости от числа детей, улучшение жилищных условий и возможное продление выплат пособий по временной нетрудоспособности для родителей, ухаживающих за больным ребенком в многодетных семьях.

Правительство совместно с Банком России должно обеспечить восстановление темпов роста ВВП и инвестиционной активности при удержании инфляции на уровне 4–5%. Важным направлением остается «обеление» отдельных отраслей экономики и внедрение передовых технологий в промышленность, социальную сферу и государственное управление.

До 1 июня предусмотрена разработка мер по борьбе с интернет-мошенничеством и усовершенствование организации экологического туризма на особо охраняемых территориях. План мероприятий по развитию «Почты России» необходимо представить до 1 февраля.

Дополнительно в числе задач — расширение импорта приоритетных товаров, в том числе имеющих отечественные аналоги, и повышение собираемости налогов за счет легализации экономических секторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Вертолет с Мадуро приземлился возле здания суда в Нью-Йорке
16:25
Итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам: показатели и цели России
16:03
В Венесуэле связали успех удара США с применением спутниковых технологий
16:00
Путешествие в сказку: в каких парках Москвы можно ощутить новогоднее настроение
15:52
Лоси, белки и вековые дубы: лучшие зимние маршруты Москвы
15:37
Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Сейчас читают

В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
В России зафиксировали максимум пожизненных приговоров за последние годы
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео