«Аист прилетел в четвертый раз»: Сафронов поделился личным видением чудес

Иллюзионист Сафронов назвал настоящее волшебство для него

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о чудесном событии в своей семье. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru во время премьеры шоу братьев Сафроновых «Повелители волшебства».

По словам артиста, в их семье в четвертый раз произошло пополнение, что он образно сравнил с визитом аиста. Сафронов отметил, что появление ребенка на свет можно без сомнений назвать настоящим чудом.

«Ко мне в четвертый раз прилетел аист. Да, к нам в четвертый раз прилетел аист. И, конечно, рождение ребенка тоже, безусловно, можно сравнивать с чудом», — пояснил он.

При этом иллюзионист подчеркнул, что для него волшебство не связано с эффектными трюками, такими как полеты в воздухе или чтение мыслей. Настоящее чудо, по его мнению, заключается в простых человеческих поступках — в умении делать добро, которое в современном мире, как он считает, встречается все реже и потому приобретает особую ценность.

«Что такое волшебство и чудо? Это не то, когда люди летают по воздуху или читают мысли другого человека. Чудо — это, когда мы с вами просто творим добро, потому что сегодня это происходит настолько редко, что сравнимо с настоящим чудом», — подытожил Сергей.

Известно, что четвертый ребенок родился у Сергея Сафронова 5 октября 2025 года Иллюзионист сообщил об этом в личном блоге.

Матерью новорожденного является вторая жена шоумена — Екатерина. Сам артист присутствовал при родах и перерезал пуповину.

