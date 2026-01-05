Умер спортивный журналист и писатель Владимир Гескин

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Он посвятил более 40 лет работе в спортивной журналистике и был автором нескольких книг.

Фото, видео: Спорт-Экспресс/ИТАР-ТАСС/ТАСС; РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин скончался на 74-м году жизни. Информацию в беседе с 5-tv.ru подтвердил коллега Гескина, хоккейный журналист Всеволод Кукушкин, ранее работавший в ТАСС и Спорт-Экспресс.

«Самое печальное, что я должен подтвердить — да, он умер», — заявил Кукушкин.

По его словам, Гескин был «прекрасным человеком, доброжелательным, инициативным и настоящим журналистом». Коллега отметил, что Гескин до последних дней интересовался работой и продолжал творческие проекты, в том числе совместную книгу, выход которой запланирован на период после праздников.

Владимир Гескин родился 28 августа 1952 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1974 года занимался спортивной журналистикой. За свою карьеру Гескин работал на девяти Олимпийских играх — шести летних и трех зимних.

Он был одним из руководителей «Советского спорта» и вместе с коллегами-единомышленниками основал газету «Спорт-Экспресс», где занимал должность первого заместителя главного редактора. Гескин также был автором нескольких книг, среди которых «Кто посягает на олимпийский огонь» и «Как молодо мы пили».

За заслуги в журналистике Гескин получил премию правительства РФ в области печатных СМИ, приз «Лучший журналист России» и медаль Николая Озерова.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

