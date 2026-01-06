«Бум на натуральность»: стилист Трофименко о трендовых прическах и цветах в 2026 году

Стилист Трофименко: «Мода 2026 года — убранные волосы и натуральные оттенки»

Тренды 2026 года — собранные волосы, например, пучки или хвосты, а также натуральные оттенки в одежде. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на «Реальной премии Music box» рассказал стилист Денис Трофименко.

«Мне кажется, это все равно останется что-то связанное со стандартными, скажем, укладками — пучки те же самые, может быть, какие-то хвосты <…>. Больше собирательные прически все-таки, чтобы они не мешали», — сказал Трофименко.

По мнению эксперта, из моды уже давно вышли серые и холодные тона. Популярность набирают противоположные — теплые, натуральные, например, мокко или бежевые оттенки.

«По цвету: вообще этот год очень интересный. Очень много ярких оттенков, тепло-холодных даже. Это оттенки мокко, если это блонд, то это больше такой бежево-теплый. То есть, сейчас уже как-то не модно стало в серые оттенки красится. Я этого особо не вижу в своей работе. Я это очень редко применяю и мало кому идут серые оттенки, правда. У нас раньше был „бум“ на них. Сейчас больше на натуральность, на какие-то солнечные блики, на теплоту», — поделился экспертным мнением стилист.

