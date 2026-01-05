Спортивный костюм с фото задержания венесуэльского лидера стал хитом продаж

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 601 0

Интерес к образу президента Мадуро разгорелся далеко за пределами политической повестки.

Костюм в котором задержали Николаса Мадуро

Фото: www.globallookpress.com/SMG

Спрос на конкретную модель спортивной одежды неожиданно взлетел после появления кадров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время его задержания.

Продажи серого костюма Nike Tech Fleece резко выросли после публикации фотографии, на которой Мадуро запечатлели в момент захвата. На официальной онлайн-площадке Nike из ассортимента быстро исчезла значительная часть размеров именно этой расцветки.

Одновременно с ростом интереса заметно подскочила и стоимость комплекта. Если ранее такой костюм продавался примерно за 180 долларов, то после резонансных событий его начали выставлять на аукционах и специализированных маркетплейсах по ценам от 500 до 1000 долларов.

Задержание венесуэльского лидера произошло в субботу, 3 января, в рамках операции США. Мадуро был вывезен из страны вместе с супругой Силией Флорес. Опубликованный снимок, сделанный во время захвата, привлек внимание не только политиков и СМИ, но и покупателей: президент Венесуэлы оказался одет именно в этот спортивный костюм, дополнив образ очками и наушниками.

