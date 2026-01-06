Наводнение в Индонезии унесло жизни 14 человек

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Стихия разрушила инфраструктуру, вынудила эвакуировать сотни жителей и унесла жизни людей.

Почему произошло наводнение в Индонезии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Rizki Hidayat/Opn Images

В индонезийской провинции Северный Сулавеси в результате наводнения погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил Reuters.

По данным агентства, еще 18 человек получили различные травмы, четверо числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, опасаясь, что число жертв может возрасти.

Наводнение произошло внезапно после проливных дождей, которые вызвали резкий подъем уровня воды в реках. Потоки воды смывали дома, автомобили и инфраструктуру, а в ряде районов были полностью разрушены дороги и мосты. Грязь, камни и обломки зданий перекрыли транспортное сообщение между населенными пунктами.

Власти региона эвакуировали не менее 444 жителей. Людей временно разместили в школах, церквях и других общественных зданиях. Для расчистки завалов и восстановления проходимости дорог к месту бедствия направили тяжелую технику, включая экскаваторы. Спасательные службы продолжают работу в пострадавших районах и уточняют последствия наводнения.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиянку смыло потоком воды из-за наводнения на Бали.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

