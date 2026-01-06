В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

Дарья Бруданова
Раньше это правило не распространялось на транспорт, ввезенный в нашу страну временно.

Что изменится в жизни автовладельцев в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Депутат Машаров: в России начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

В России 9 января 2026 года в силу вступит закон, согласно которому владельцев любых машин, в том числе и временно ввезенных на территорию нашей страны, начнут штрафовать за чрезмерную тонировку. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, цель нововведения — устранить пробел в законе. Дело в том, что раньше автовладельцы, которые временно ввозили в РФ транспортные средства, могли передвигаться с любой тонировкой.

«Федеральный закон „О внесении изменения в статью 12.5 КоАП“ начнет действовать 9 января 2026 года», — подчеркнул собеседник агентства.

Штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей. Евгений Машаров напомнил, что в России лобовое и передние стекла машины должны пропускать 70% света, а для бронированных автомобилей эта цифра чуть ниже — порядка 60%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в 2026 году в РФ вырастут акцизы на табак.

