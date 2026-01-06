Россиянам рассказали о сокращенных рабочих неделях в 2026 году

В наступившем 2026 году россиян ожидает семь коротких рабочих недель, однако длинных шестидневных недель не прогнозируется. Об этом в беседе с ТАСС рассказала депутат Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Причины такого графика связаны в совпадении официальных праздников с рабочими днями. Так, дополнительная возможность отдохнуть появится в период празднования Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля. Короткими окажутся и недели с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая, а также с 8 по 11 июня.

Помимо прочего, граждане смогут отдохнуть 4 ноября и 31 декабря. Рабочая ноябрьская неделя будет состоять из двух частей, а предпраздничная декабрьская ограничится тремя рабочими днями.

Екатерина Стенякина подчеркнула, что в этом году не повторится ситуация, характерная для конца октября — начала ноября 2025-го, когда отмечались длинные трудовые периоды. Всего в 2026-м запланированы 247 рабочих дней и 118 дней отдыха.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в период майских праздников в наступившем году россияне будут отдыхать шесть дней. В 2026-м праздничные дни в обоих случаях совпали с выходными.

