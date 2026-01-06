ВС РФ уничтожили пункты хранения украинских БПЛА дальнего действия

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Противник понес существенные потери.

ВС РФ уничтожили пункты хранения украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили пункты хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удар по складам противника был нанесен одновременно несколькими расчетами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — сказано в публикации Минобороны в Telegram-канале.

Также в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали пункты временной дислокации украинских формирований, которые находились в 158 районах. Еще в сводке ведомства говорится, что противник понес существенные потери живой силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили село Грабовское в Сумской области. Об этом тоже сообщало Минобороны РФ. В ходе активного наступления наших войск украинские боевики бежали со своих опорных пунктов.

