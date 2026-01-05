Минобороны показало кадры освобождения Грабовского в Сумской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 755 0

Российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военные взяли под контроль село Грабовское в Сумской области. Минобороны РФ 5 января показало кадры освобождения населенного пункта.

В военном ведомстве отметили, что в ходе активных действий со стороны группировки войск «Север» украинские формирования понесли серьезные потери. В результате враг был вынужден оставить свои позиции и выйти из села.

В Минобороны также рассказали, что сначала российские военные нанесли удары артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовые подразделения смогли закрепиться в населенном пункте, а затем уже провести зачистку территории.

Спецоперация

В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, как говорил глава РФ, Украина полностью проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса
14:39
Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
14:26
Венгрия идет своим путем: Орбан отказался платить за Украину в 2026 году
14:14
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
14:03
В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
13:49
В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге закончился давкой и вызовом скорой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео