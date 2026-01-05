Российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.
Российские военные взяли под контроль село Грабовское в Сумской области. Минобороны РФ 5 января показало кадры освобождения населенного пункта.
В военном ведомстве отметили, что в ходе активных действий со стороны группировки войск «Север» украинские формирования понесли серьезные потери. В результате враг был вынужден оставить свои позиции и выйти из села.
В Минобороны также рассказали, что сначала российские военные нанесли удары артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовые подразделения смогли закрепиться в населенном пункте, а затем уже провести зачистку территории.
Спецоперация
В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, как говорил глава РФ, Украина полностью проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
