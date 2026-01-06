В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 145 0

Эксперты обратили внимание на демографические тенденции.

Средний возраст рождения первого ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Средний возраст рождения ребенка в России составляет 26 лет

Средний возраст появления первенца у жительниц России в настоящее время составляет примерно 26 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина. По ее словам, тенденция откладывать беременность на более поздний период негативно отражается на состоянии репродуктивной системы и повышает вероятность развития бесплодия.

Представитель Минздрава также пояснила, что в стране уделяется повышенное внимание сохранению репродуктивного здоровья как среди взрослых, так и среди детей и подростков. В частности, ежегодные профилактические осмотры проходят около 97% подростков в возрасте от 15 до 17 лет, при этом нарушения в репродуктивной сфере выявляются примерно у 4–5% обследованных.

Кроме того, специалист напомнила, что с 2024 года в России была запущена масштабная программа диспансеризации, направленная на оценку репродуктивного здоровья взрослого населения детородного возраста. За десять месяцев 2025 года такое обследование прошли почти 13 миллионов человек, и у большинства из них серьезных патологий выявлено не было.

Наталия Долгушина также отметила, что за последнее десятилетие уровень бесплодия среди женщин в стране не увеличился. Более высокая статистика выявления этого диагноза у женщин по сравнению с мужчинами, по ее словам, объясняется тем, что женщины чаще обращаются за профилактической медицинской помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

13:48
Эксперт предупредила россиян о рисках при покупке импортных мандаринов
13:32
Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ
13:16
В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями
13:00
Старинные рецепты на Рождество: что ели на Руси в святой праздник
12:56
ВС РФ уничтожили пункты хранения украинских БПЛА дальнего действия
12:44
Ссоры, работа и гадания: что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник

Сейчас читают

Ссоры, работа и гадания: что можно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник
Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео