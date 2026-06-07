Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении спортивных школьных площадок

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Всего на пришкольных территориях обустроят 515 спортплощадок, а в зданиях школ оборудуют более 200 спортзалов.

Собянин: обновят 515 спортплощадок у школ

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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В Москве стартовала комплексная модернизация спортивной инфраструктуры в рамках программы «Моя школа». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«В этом году по программе „Моя школа“ реконструируем десятки школ. Обязательно обновим всю спортивную инфраструктуру — как в школах, так и около них, чтобы у детей была возможность заниматься разнообразно, продуктивно и в максимально комфортных условиях», — написал градоначальник.

Он уточнил, что проект охватит сотни объектов — уличные площадки для игровых видов спорта, воркаута и легкой атлетики появятся на пришкольных территориях, а внутри учебных заведений полностью переоснастят спортивные залы.

Это позволит школьникам тренироваться в современных условиях и проводить уроки физкультуры на качественно новом уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии уже четвертого маршрута регулярного речного транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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