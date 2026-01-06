Подросток устроил смертельную драку в Ленинградской области

Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Трагедия произошла после уличного конфликта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В городе Тельмана Ленинградской области в результате уличного конфликта скончался 35-летний мужчина. По версии правоохранительных органов, к происшествию может быть причастен 15-летний школьник. Об этом сообщили 6 января в региональном управлении МВД.

Сообщение о человеке без сознания, лежащем возле одного из жилых домов, поступило в полицию накануне. Прибывшие на место участковые обнаружили тело 35-летнего местного жителя, не имевшего постоянной работы.

В ходе проверки сотрудники полиции установили возможного участника конфликта — им оказался ученик девятого класса, который был знаком с погибшим. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельного происшествия, случившегося во время охоты. Житель региона открыл стрельбу по легковому автомобилю, перепутав его с диким зверем, в результате чего погиб пассажир машины. Об этом сообщили в следственных органах.

Согласно материалам расследования, вечером 3 января мужчина принимал участие в загонной охоте на лося и находился в лесу вблизи трассы. Увидев движение на дороге, он по ошибке воспринял автомобиль за животное и сделал два выстрела. Пули пробили салон машины и смертельно ранили мужчину, находившегося на переднем пассажирском сиденье. Полученное сквозное огнестрельное повреждение бедра оказалось несовместимым с жизнью.

