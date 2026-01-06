«Считает себя хулиганом»: Юлианна Караулова похвасталась успехами сына

Юлианна Караулова похвасталась успехами 4-летнего сына

Певица Юлианна Караулова рассказала о ключевых событиях 2025 года, который стал для нее временем серьезных перемен. Одним из главных решений стал переезд из Подмосковья в собственную квартиру в Москве. По словам артистки, последние несколько лет семья жила за городом в съемных домах, а покупка жилья в столице и последующий ремонт заняли почти год. После переезда Карауловой пришлось заново привыкать к ритму мегаполиса и выстраивать повседневный быт уже в городских условиях.

Как переезд повлиял на сына

Изменения коснулись и четырехлетнего сына певицы — Александра. Мальчику пришлось сменить детский сад, что стало для него непростым испытанием: новые дети, новая обстановка и необходимость снова заводить друзей. При этом, как признается Караулова, для сына было важно, какие именно сверстники будут рядом.

«Когда меняли сад, то Алекс спросил: „А будут ли там хулиганы?“. Я ответила ему: „Конечно же!“. После этого он с радостью отправился в новый садик. Потому что он считает себя хулиганом. Это все шутки, конечно, просто, как любой мальчишка, Алекс может чуть-чуть иногда похулиганить. А вообще он у нас хороший, воспитанный», — рассказывает Юлианна.

Певица добавила, что сын сохранил теплые отношения с друзьями из прежнего детского сада: семьи продолжают вместе отмечать дни рождения, посещать спектакли и детские мероприятия. Культурная программа у ребенка довольно насыщенная — несколько раз в месяц он вместе с родителями ходит в театры и на представления, и такие выходы ему действительно нравятся.

История любви с Андреем Черным

Юлианна Караулова также напомнила, как начались ее отношения с нынешним супругом Андреем Черным. Они познакомились еще во времена проекта «Фабрика звезд-5», когда Караулова была участницей, а Черный работал в студии звукозаписи. На тот момент будущей певице было всего 17 лет, и романтические чувства между ними возникли далеко не сразу — сначала они просто дружили.

«Мы записывали — и вдруг наступила тишина. Я сначала не понял, в чем дело, а преподаватель по вокалу, которая была с нами, сказала: „Тише, она плачет!“ Я зашел в кабинку, а там сидит ребенок в очках и в слезах. Вот после этих слез мы и начали дружить», — вспоминал Андрей.

Предложение, свадьба и семейная поддержка

Предложение руки и сердца Андрей Черный сделал в 2016 году — прямо во время выступления Карауловой на новогоднем шоу на катке ВДНХ, встав на колено перед зрителями. Однако до свадьбы пара дошла только в 2021 году. Торжество прошло в узком кругу: супруги сознательно отказались от пышного праздника и лишнего внимания со стороны публики.

Певица не раз отмечала, что именно рядом с мужем впервые почувствовала, что такое по-настоящему гармоничные и здоровые отношения. По ее словам, супруг активно участвует в воспитании ребенка и поддерживает ее не только в быту, но и в профессиональной сфере, помогая развиваться и двигаться дальше.

