В Белом доме пройдут переговоры с нефтяными компаниями США о Венесуэле

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Две из трех крупнейших американских фирм этой отрасли при Уго Чавесе потеряли свои активы.

Переговоры с нефтяными компаниями США

Фото: www.globallookpress.com/Jesus Vargas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Администрация президента США Дональда Трампа встретиться с руководителями нефтяных компаний для обсуждения вопросов Венесуэлы. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их данным, представители трех крупнейших нефтяных компаний Штатов — Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron — обсудят с администрацией Трампа возможность увлечения добычи «черного золота» в Венесуэле.

Данное заявление противоречит словам главы США о том, что еще до захвата президента в Боливарианской Республике Николаса Мадуро вопрос нефтедобычи в этой стране обсуждался с данными компаниями.

Представители администрации президента пока не комментировали предстоящую встречу. Но при этом пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил о готовности американского бизнеса вкладываться в венесуэльскую нефть.

«Все наши нефтяные компании готовы вкладывать крупные суммы в Венесуэлу для восстановления нефтяной инфраструктуры, уничтоженной незаконным режимом Мадуро», — сказал Тейлор Роджерс.

Данные переговоры проведут с целью вернуть компании США в Венесуэлу. Там добыча данного сырья за последние 20 лет упала до трети исторических уровней. В этом, по данным авторов Reuters, виноваты санкции и недоинвестирование.

Сейчас из причисленных компаний добычу этого природного ресурса в Венесуэле ведет лишь Chevron. Остальные лишились своих активов после национализации нефтяных проектов при бывшем президенте страны Уго Чавесе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие условия выдвинул Венесуэле Вашингтон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

16:58
Bloomberg сообщил о переговорах США и ЕС по гарантиям безопасности для Украины
16:48
Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в Москве
16:08
Создателю ИИ-ролика с «атакой тигра» в Приморье может грозить серьезное наказание
15:51
Сергей Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве
15:34
В Белом доме пройдут переговоры с нефтяными компаниями США о Венесуэле
15:18
Сергей Собянин рассказал об одном из самых протяженных катков в России

Сейчас читают

Дмитриев заявил, что США уже определились с судьбой Гренландии
Эксперт предупредила россиян о рисках при покупке импортных мандаринов
В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео