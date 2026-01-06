Соответствовать интересам США: какие условия выдвинул Венесуэле Вашингтон

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

В ближайшее время выборы в Боливарианской Республике не планируются.

Какие условия выдвинули Венесуэле США

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Politico: США выдвинули четыре условия Венесуэле

США требует от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращать поставлять нефть противникам Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

«Должностные лица США заявили Делси Родригес, что они хотят увидеть как минимум три шага с ее стороны: противодействие поставкам наркотиков, высылку иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных по отношению к Вашингтону, а также прекращение поставок нефти противникам США», — говорится в материале издания.

Однако, кто входит в список этих врагов, в газете не уточнили.

Кроме того, Штаты ожидают, что в Венесуэле будут проведены свободные выборы, а Родригес уйдет в отставку. При этом отмечается, что сроки, данные на выполнения этих условий, не жесткие. Например, выборы не будут проходить в ближайшее время. Однако США важно, чтобы Венесуэла делала шаги, соответствующие интересам Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

10:46
В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах
10:25
Финансовый туман: как восстановить личный бюджет после праздников
10:07
«Без осознания угрозы»: почему согреваться на холоде алкоголем опасно
9:46
Соответствовать интересам США: какие условия выдвинул Венесуэле Вашингтон
9:26
Наводнение в Индонезии унесло жизни 14 человек
9:07
Утепляемся: каким животным необходима одежда для прогулок зимой

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео