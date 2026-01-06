Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в Москве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Церемония состоится в храме Святителя Николая в Покровском.

Когда прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой

Фото: Кадр из сериала «Будьте счастливы», 2024г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в храме Святителя Николая в Покровском в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

В театре уточнили, что церемония начнется в 11:00. После прощания тело актрисы кремируют, а прах захоронят на Хованском кладбище столицы.

О смерти Александры Березовец-Скачковой в возрасте 52 лет стало известно 4 января. За годы работы актриса исполнила более 90 ролей в театре и кино.

Березовец-Скачкова известна по участию в телевизионных проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», а также по ролям в сериалах «Восьмой участок» и «Арбатские тайны».

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Ранее сообщалось, что лечение Березовец-Скачкова начала весной 2024 года, проходя курс химиотерапии, а затем перенесла операцию. В феврале 2025 года актриса сообщила о тяжелом диагнозе и последней стадии заболевания.

Последнюю запись в личном блоге актриса опубликовала в начале сентября, где поблагодарила коллег, зрителей и подписчиков за поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

16:58
Bloomberg сообщил о переговорах США и ЕС по гарантиям безопасности для Украины
16:48
Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января в Москве
16:08
Создателю ИИ-ролика с «атакой тигра» в Приморье может грозить серьезное наказание
15:51
Сергей Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве
15:34
В Белом доме пройдут переговоры с нефтяными компаниями США о Венесуэле
15:18
Сергей Собянин рассказал об одном из самых протяженных катков в России

Сейчас читают

Дмитриев заявил, что США уже определились с судьбой Гренландии
Эксперт предупредила россиян о рисках при покупке импортных мандаринов
В Минздраве назвали средний возраст, в котором россиянки становятся матерями
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео