«Входим в эпоху киберпанка»: режиссер Алексей Герман оценил роль ИИ в будущем

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Люди недооценивают масштаб изменений, которые ждут культуру.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Режиссер Герман: обученная нейросеть может писать лучше 80% сценаристов

Нейросети в будущем могут восприниматься не только как инструмент, но и как самостоятельные творцы. Таким мнение режиссер Алексей Герман поделился на сессии «Новая эра кинопроизводства: гибридизация подходов, нейропластичность и прорывные технологии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, люди недооценивают масштаб изменений, которые ждут культуру. Он пояснил, что реальность все больше напоминает фантастические романы, которые пользовались популярностью в 1980-х.

«Мы уже входим в эпоху киберпанка, на самом деле. Мы уже живем в романах, которые мы когда-то читали в 1980-х», — отметил режиссер.

Также он допустил, что нейросети могут со временем перестать восприниматься исключительно в качестве функциональных машин. По его мнению, в будущем они способны получить статус авторов, если будут создавать индивидуальный и востребованный контент.

Отдельно режиссер затронул тему литературы и сценариев. По его словам, у пользователей в ближайшие годы появится возможность задавать нейросети параметры будущей книги, а система будет создавать под его запрос полноценный авантюрный роман.

«Через четыре года, возможно, ты будешь задавать нейросети то, что ты хочешь почитать. И она будет тебе писать авантюрный роман. И это реальность», — добавил Алексей.

Как он подчеркнул, для качественной работы искусственному интеллекту (ИИ) все равно нужны точные вводные. Нейросеть должна понимать историю персонажей, драматургию и задачу автора. Однако при правильной настройке, добавил режиссер, она уже способна выполнять часть сценарной работы на высоком уровне.

«Хорошо обученная нейросеть в состоянии писать сцены лучше, чем 80% сценаристов, которые сейчас работают», — сказал он.

При этом Герман уточнил, что не имеет в виду мгновенную замену человека ИИ, а говорит о серьезной трансформации профессий внутри индустрии. По его мнению, нейросети могут стать для кино не только вызовом, но и возможностью для быстрого технологического рывка.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук рассказал, как ИИ усиливает конкуренцию в кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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