Шпионивший в пользу России агент ЦРУ умер в американской тюрьме

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Олдрич Эймс был офицером контрразведки более 30 лет.

В США умер агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу России

Фото: AP/TACC

В тюрьме США скончался один из самых известных агентов в истории ЦРУ Олдрич Эймс в возрасте 84 лет. В 1994 году его приговорили к пожизненному сроку по обвинению в шпионаже в пользу СССР и России. О его смерти сообщил СBS News.

Эймс умер в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд, где он отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Причина смерти не уточняется.

В 1994 году суд признал его виновным в сотрудничестве с советской, а затем российской внешней разведкой на протяжении почти десяти лет. По данным следствия, он выдал более десяти агентов ЦРУ, многие из которых были арестованы или казнены.

Также Эймс скомпрометировал более 100 разведывательных операций США и передал советским спецслужбам значительный массив документов, имевших гриф «совершенно секретно».

Олдрич Эймс был офицером контрразведки ЦРУ более 30 лет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в России зафиксировали максимум пожизненных приговоров за последние годы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

