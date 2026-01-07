Экс-помощница Байдена Тара Рид назвала главное качество россиян

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

Журналистка провела параллель с Западом.

Экс-помощница Байдена Рид назвала главное качество россиян

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-помощница Байдена Тара Рид: «Я уважаю и ценю сплоченность русской культуры»

Обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид назвала главным качеством русской культуры сплоченность. Таким мнением она поделилась в интервью РИА Новости.

«Я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России», — рассказала журналистка.

Она также оценила многонациональность страны и ее удивительную историю. Кроме того, Рид подчеркнула, что в России нет того расизма и классового неравенства, о котором судачат в США и Европе.

Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в декабре прошлого года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Тара Рид жаловалась, что в ее адрес регулярно поступают угрозы от пользователей из Украины. При этом в России она чувствует себя в безопасности. Ранее она также сталкивалась с серьезным давлением со стороны американских государственных структур времен президентства Джо Байдена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
Анастасия Костенко резко отозвалась о дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
7:51
«Искали конкретных людей»: очевидец о рейде силовиков на фестивале Harvest Fest
7:30
Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Экс-помощница Байдена Тара Рид назвала главное качество россиян
6:59
Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января
6:40
«Невидимый стресс»: как городской шум травмирует нервную систему

Сейчас читают

Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова
Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео