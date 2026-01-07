Экс-помощница Байдена Тара Рид: «Я уважаю и ценю сплоченность русской культуры»

Обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид назвала главным качеством русской культуры сплоченность. Таким мнением она поделилась в интервью РИА Новости.

«Я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России», — рассказала журналистка.

Она также оценила многонациональность страны и ее удивительную историю. Кроме того, Рид подчеркнула, что в России нет того расизма и классового неравенства, о котором судачат в США и Европе.

Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в декабре прошлого года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Тара Рид жаловалась, что в ее адрес регулярно поступают угрозы от пользователей из Украины. При этом в России она чувствует себя в безопасности. Ранее она также сталкивалась с серьезным давлением со стороны американских государственных структур времен президентства Джо Байдена.

