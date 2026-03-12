РИА Новости: подстаканники и ушанки покоряют рынок в США

В США зафиксирован резкий рост популярности российских подстаканников и шапок-ушанок, которые стали лидерами продаж на интернет-площадках. Об этом сообщают РИА Новости.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, интерес к товарам с российской айдентикой среди американцев не угасает. На рынке США сегодня можно без труда отыскать не только одежду и аксессуары, но и ювелирные изделия, а также аутентичные предметы быта из России.

Особенно востребованными оказались никелированные подстаканники, произведенные в городе Кольчугино. Покупатели на платформе Amazon отмечают их эстетичность, называя изделия настоящими произведениями искусства.

Стоимость российских товаров в США существенно превышает цены внутри России. Например, за кольчугинский подстаканник, который в России стоит до полутора тысяч рублей, в США просят от 40 до 120 долларов (от 3200 до 9600 рублей).

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте косметики и одежды. Набор мыла от бренда «Невская косметика» обходится американцам в 12 долларов (около 960 рублей). Это почти в шесть раз дороже российского ценника.

Популярные шапки-ушанки из искусственного меха продаются по цене от 45 до 70 долларов (от 3600 до 5600 рублей). Пользователи оставляют восторженные отзывы, подчеркивая их практичность в холодную погоду.

Один из покупателей на маркетплейсе признался, что его сын-русофил в восторге от такого подарка и постоянно получает комплименты от окружающих.

«Пушистая, забавная и теплая. Мой сын, настоящий русофил, в полном восторге от этой шапки. Он получил столько комплиментов, куда бы ни пошел. Это определенно яркая вещь, притягивающая взгляды. Села идеально. Хорошее качество. Рекомендую к покупке всем, кто проводит время на улице», — говорится в отзыве.

Ассортимент «русских отделов» в США дополняют предметы интерьера с традиционной росписью под гжель и хохлому, а также банные аксессуары. В продаже можно встретить веники для парной и специальные фетровые шапочки, стоимость которых достигает нескольких десятков долларов.

Кроме того, спросом пользуются текстильные изделия: женские платки и современная одежда — худи и футболки с надписями «Russia», изображениями медведей и балалаек.

Особую категорию хитов составляют товары с советской символикой, которые привлекают внимание коллекционеров и молодежи, интересующейся историей.

