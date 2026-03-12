Русский стиль в тренде: подстаканники и ушанки покоряют американский рынок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Граждане США готовы отдать огромные деньги за набор мыла от «Невской косметики».

Как американцы относятся к русским: товары из России

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: подстаканники и ушанки покоряют рынок в США

В США зафиксирован резкий рост популярности российских подстаканников и шапок-ушанок, которые стали лидерами продаж на интернет-площадках. Об этом сообщают РИА Новости.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, интерес к товарам с российской айдентикой среди американцев не угасает. На рынке США сегодня можно без труда отыскать не только одежду и аксессуары, но и ювелирные изделия, а также аутентичные предметы быта из России.

Особенно востребованными оказались никелированные подстаканники, произведенные в городе Кольчугино. Покупатели на платформе Amazon отмечают их эстетичность, называя изделия настоящими произведениями искусства.

Стоимость российских товаров в США существенно превышает цены внутри России. Например, за кольчугинский подстаканник, который в России стоит до полутора тысяч рублей, в США просят от 40 до 120 долларов (от 3200 до 9600 рублей).

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте косметики и одежды. Набор мыла от бренда «Невская косметика» обходится американцам в 12 долларов (около 960 рублей). Это почти в шесть раз дороже российского ценника.

Популярные шапки-ушанки из искусственного меха продаются по цене от 45 до 70 долларов (от 3600 до 5600 рублей). Пользователи оставляют восторженные отзывы, подчеркивая их практичность в холодную погоду.

Один из покупателей на маркетплейсе признался, что его сын-русофил в восторге от такого подарка и постоянно получает комплименты от окружающих.

«Пушистая, забавная и теплая. Мой сын, настоящий русофил, в полном восторге от этой шапки. Он получил столько комплиментов, куда бы ни пошел. Это определенно яркая вещь, притягивающая взгляды. Села идеально. Хорошее качество. Рекомендую к покупке всем, кто проводит время на улице», — говорится в отзыве.

Ассортимент «русских отделов» в США дополняют предметы интерьера с традиционной росписью под гжель и хохлому, а также банные аксессуары. В продаже можно встретить веники для парной и специальные фетровые шапочки, стоимость которых достигает нескольких десятков долларов.

Кроме того, спросом пользуются текстильные изделия: женские платки и современная одежда — худи и футболки с надписями «Russia», изображениями медведей и балалаек.

Особую категорию хитов составляют товары с советской символикой, которые привлекают внимание коллекционеров и молодежи, интересующейся историей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
12:53
«Нацистская риторика»: Захарова о словах Зеленского про крымчан
12:39
Самые богатые люди планеты: кто вошел в десятку по версии Forbes в 2026 году
12:25
Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи
12:24
Семь человек пострадали при обрушении эстакады в Иркутске
12:22
Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Лижу озера синие»: Пригожин не оценил хайп SHAMAN
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео