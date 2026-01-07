Анастасия Костенко резко отозвалась о дочери Дмитрия Тарасова от первого брака

Костенко заявила, что заботиться о старшей дочери мужа должна его бывшая жена

Российская модель Анастасия Костенко резко высказалась о старшей дочери своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Соответствующий комментарий она опубликовала в соцсети.

Вторая вице-мисс Россия-2014 выложила видео с племянницей и их общей с футболистом дочкой — на трогательных кадрах девочкам дарят породистых щенков. Когда один из подписчиков указал на то, что в ролике должна присутствовать дочь полузащитника, Костенко ответила, что у нее есть и своя мать.

«У дочери, вообще-то, есть мама, с которой она живет», — написала модель.

В браке со своей третьей женой Анастасией Костенко Дмитрий завел дочь Милану. Модель заявила об этом в 2020 году на тематической вечеринке. Также у футболиста есть старший ребенок — девочка по имени Ангелина-Анна, родившаяся в 2009 году в союзе с Оксаной Тарасовой. У спортсмена были также семейные отношения с Ольгой Бузовой, но детей пара не завела.

Главное из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.