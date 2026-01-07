«Не нужен»: почему Павел Прилучный отказался от новогодних корпоративов

Павел Прилучный отказался от новогодних корпоративов ради семьи

Актер Павел Прилучный окончательно исключил новогодние корпоративы из своей профессиональной жизни. По его словам, решение было принято после одного такого выступления, которое заставило по-другому взглянуть на подобный вид деятельности. Об этом артист рассказал в интервью изданию 7Дней.ru.

Актер вспомнил, что однажды согласился вести корпоратив 31 декабря, еще будучи студентом первого курса Новосибирского театрального училища. Тогда он оказался ведущим праздничного вечера, а его однокурсники подготовили номера для гостей.

В процессе выступления Прилучный осознал, что аудитория практически не реагирует на происходящее на сцене и занята собственным общением. Именно в тот момент у него возникло ощущение полной ненужности своего присутствия и понимание, что он предпочел бы провести это время с близкими.

«Помню, я стоял, шутил, что-то говорил и смотрел на людей, которые сидят за столиками, едят, общаются. И в какой-то момент понял, что вообще здесь не нужен, меня никто не слышит. Тогда что я тут делаю? Почему я сейчас здесь нахожусь, а не со своей семьей, которой я по-настоящему необходим?» — поделился артист.

По словам Прилучного, после этого случая он дал себе обещание больше не работать в новогоднюю ночь. Сейчас актер неизменно встречает праздник в кругу семьи, а 1 января у них уже сложилась традиция — вместе с детьми ходить в театр на спектакли.

Он также отметил, что с возрастом и профессиональным статусом пришло умение выстраивать рабочий график так, чтобы в нем обязательно оставалось место для близких. Актер подчеркнул, что теперь может заранее обозначать границы, не нанося ущерба ни работе, ни семейной жизни.

У Павлва Прилучного было два официальных брака. Его первой женой стала актриса Агата Муцениеце — они поженились в 2011 году и развелись в 2020. В этом браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

Летом 2022 года Прилучный женился во второй раз. Его супругой стала актриса Зепюр Брутян. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.