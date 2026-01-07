Для улучшения условий: экономическое благосостояние пенсионеров будут мониторить

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Подобные анализы могут повлиять на законодательство, связанное с социальными выплатами.

Анализ дохода пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Экономические условия российских пенсионеров будут мониторить

В России начнут циклично мониторить доходы пенсионеров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на план правительства.

Комплексный анализ экономического положения старшего поколения будет проводиться раз в два года: в 2026-м, в 2028-м и 2030-м годах. На его основе будет составляться доклад.

Ответственным исполнителем по разработке стратегии развития благосостояния пенсионеров назначена Высшая школа экономики (ВШЭ).

Данные, полученные в результате этих исследований, должны лечь в основу предоставленных вузом конкретных предложений по помощи в планомерном и стабильном улучшении «социально-экономических условий жизни старшего поколения».

Официальный доклад с рекомендациями также будет направлен в Министерство труда. Эти предложения могут стать основой новых законодательных изменений, связанных с выплатами и социальными льготами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России будут развивать удаленную временную и гибкую занятость для пенсионеров. Параллельно планируется развитие программ профессионального обучения и переобучения для граждан в возрасте от 50 лет.

