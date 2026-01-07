В Пермском крае в крушении частного вертолета погибли два человека

В Пермском крае потерпел крушение частный двухместный вертолет. В результате трагедии погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС региона.

Падение произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Печмень.

«К сожалению, в результате крушения вертолета погибли 2 человека. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.

По данным источника 5-tv.ru, пилот вертолета погиб на месте. Пассажиру пытались оказать помощь медики бригады скорой помощи непосредственно на месте происшествия.

Обстоятельства и причины крушения уточняются. На месте работают экстренные службы. К ликвидации последствий крушения привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

