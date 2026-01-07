Взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области

Мирный житель скончался на месте от ранений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Борисовском районе Белгородской области в селе Грузское в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал глава региона.
На села Березовка и Грузское совершили налеты украинские беспилотники. Зафиксированы три вражеских летательных аппарата, один из них сбит. Также в селе Березовка в результате обстрела началось возгорание, которое уничтожило автомобиль.
Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА погибли два мирных жителя. Сообщалось, что украинские боевики атаковали село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе.
В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе из-за массированного налета украинских беспилотников. Пламя распространилось на территории Старооскольского округа, в результате взрыва БПЛА воспламенились несколько резервуаров.
