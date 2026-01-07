Ушел из жизни легендарный тренер по гандболу Анатолий Евтушенко

Умер заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Евтушенко

Заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Федерация гандбола России.

Анатолий Евтушенко был одной из ключевых фигур в истории отечественного гандбола. Он стоял у истоков создания команды МАИ, которая шесть раз становилась чемпионом страны и выигрывала Кубок европейских чемпионов в 1973 году. Евтушенко также возглавлял студенческую сборную СССР и привел ее к победе на чемпионате мира 1968 года.

Позднее он на протяжении двух десятилетий работал главным тренером мужской национальной команды СССР. Под его руководством сборная завоевала золото Олимпийских игр в 1976 и 1988, а также серебряные медали Олимпиады в Москве в 1980 году. Команда становилась чемпионами мира в 1982 году и призером в 1978 и 1990 годах.

После распада СССР Евтушенко продолжил тренерскую карьеру за рубежом. Он работал с национальной сборной Кувейта, которую привел к победе на чемпионате Азии и вывел на Олимпийские игры 1996 года, тренировал немецкий клуб «Мильбертсхофен», а также женскую сборную Австрии и австрийские клубы «Хипо» и «Файверс».

Анатолий Николаевич Евтушенко родился 1 сентября 1934 года в Горловке. Он также был мастером спорта СССР и чемпионом страны как игрок.

