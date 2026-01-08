В Кемерове пожарные спасли 17 собак из горящего дома

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Фото, видео: 5-tv.ru

В Кемерово при пожаре в частном доме сотрудники МЧС спасли 17 собак. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Возгорание произошло на улице Абызова. Огонь охватил жилой дом и надворные постройки. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, однако животным потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники МЧС вынесли всех собак из задымленных помещений и передали их хозяевам. В результате пожара в доме обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши, у надворных построек повреждены стены.

Пожар был ликвидирован на площади 172 квадратных метра. Пострадавших среди людей нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области. Смертельный пожар в частном жилом доме произошел в селе Тыгда Магдагачинского округа. В доме отсутствовали автономные дымовые пожарные извещатели, которые могли бы своевременно предупредить жильцов об опасности. Возгорание возникло в доме, расположенном на улице Лесной.

