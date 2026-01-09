Фанаты требуют секретный эпизод: финальный сезон «Очень странных дел» провалился

Netflix опровергли теорию о секретном эпизоде сериала «Очень странные дела»

Пятый и последний сезон «Очень странных дел» разочаровал многих фанатов, несмотря на громкие обещания создателей о «самом мрачном финале». Зрители ждали эпического завершения, но получили затянутые серии с переизбытком второстепенных линий, слабым сценарием и потерей фокуса на оригинальных героях.

Финал пятого сезона «Очень странных дел», вышедший 31 декабря 2025 года, оставил фанатов в недоумении: двухчасовая восьмая серия закончилась хэппи-эндом, но с кучей несостыковок, намекающих на иллюзию Векны, в которой теперь все вынуждены жить.

Теперь поклонники сериала детально разбирают эпизоды, множат теории заговоров и ждут секретную концовку, которую им задолжали братья Дафферы.

Демогоргоны лежат на пляже, пока Векна сражается

На сетевых ресурсах разгораются споры о финале любимого сериала, который не дотянул до планки, заданной первыми сезонами. Три года ожидания обернулись полнейшим разочарованием. За несколько дней энтузиасты сгенерировали и отписали концовки лучше, чем сделали создатели сериала.

«Главные герои отодвинуты на второй план, Холли Уилер получила слишком много экранного времени, сюжет растянут и скучный», — написал один из пользователей Reddit.

Поклонники негодовали, куда во время эпичной битвы с главным антагонистом, Векной, делись его помощники, демогоргоны. Из-за этого социальные сети переполнились картинками с отдыхающими на пляже монстрами.

«Диалоги вымученные, персонажи ведут себя нелогично, Векна побежден слишком легко, а новые герои крадут шоу у Одиннадцать и Уилла», — продолжают выражать свое недовольство фанаты.

Одиннадцать похожа на Сквидварда

Пользователи также заметили, что актерская игра Милли Бобби Браун, которая исполнила роль Одиннадцать, оставляет желать лучшего. Ее лицо, по версии фанатов, не выражает эмоций из-за того, что 21-летняя звезда увлеклась ботоксом и филлерами.

«Джойс раздражает голосом, Милли Бобби Браун не выражает эмоций. Диалоги надуманные, костюмы как на вечеринке 80-х», — высказались фанаты.

Сложенные губы бантиком и скулы актрисы стали интернет-мемом. Люди начали сравнивать ее с «красивым Сквидвардом» и снимать множество пародий.

ЛГБТ* повестка не устроила даже западных фанатов

Львиную долю от хронометража занял каминг-аут* главного героя Уилла. По сюжету такой шаг с его стороны должен был помочь избавить его от страхов, чтобы Векна не смог им манипулировать.

«Эпизоды как бесконечные филлеры, Датсин раздражает, а каминг-аут* Уилла — типичный Netflix-штамп», — делится пользователь Reddit

Особенно фанаты отмечают неловкость сцены, где Уилл признается в своей гомосексуальности* перед всем честным народом. Стыд в этот момент испытали все: сам Уилл, его друзья и зрители.

Нелогичность персонажей и диалогов

Также на Reddit пользователи проехались по общей логике сюжета и написанными нейросетью диалогам. По их словам, персонажи действовали, как марионетки, а не живые куклы. Создатели выдохлись и не стали стараться над хорошим завершением сериала.

«Если Демогоргоны и Векна выносили спецназ и агентов, почему они мажут по обычным подросткам с бейсбольными битами? Карен Уилер в ранах таскает газовые баллоны быстрее всех — это супергерой, а не мама?» — задаются вопросами поклонники.

При этом, персонажи постоянно скрывают важную информацию друг от друга без причины, хотя цель у них общая — победить Векну.

«Они врут не потому, что так логично в их характере, а чтобы сценаристы могли растянуть драму на эпизод, как в «Ходячих мертвецах», — отмечают фанаты сходство с другими проектами.

Растянутость повествования не устроила многих. Создателям нужно было сделать сценарий на восемь серий, поэтому в сезоне появилась куча бессмысленных диалогов.

«Реплики вымученные, звучат как будто половина под веществами — бесконечные ссоры и пафосные признания вместо нормальной речи. Холли говорит как нейросеть», — делятся пользователи.

Отмечается также и огромный акцент на новом персонаже — младшей сестре Нэнси и Майка, Холли. По словам фанатов, сюжетные арки уже полюбившихся героев — Мюррея, Стива, Дастина, Эрики — были задвинуты на задний план.

Секретный эпизод

По теории пользователей, герои находятся в ложной реальности, созданной Генри Крейлом (Векной), где все «счастливы», но подчинены его контролю. Фанаты до сих пор ждут «секретный девятый эпизод», выход которого пророчили еще 7 января.

Теория взорвала Reddit, TikTok и Twitter с хэштегами #ConformityGate и #SecretEpisode9. Ее адепты верят: все находятся в ментальном пространстве Векны, как в матрице, где детали искажены.

Основные доказательства

Фанаты пересмотрели эпизоды 5-8, найдя больше десяти несоответствий. Пересказываем ключевые из них.

Цвет стрелки рычага (пятая серия): Робин поднимает напряжение рычагом с красной ручкой, хотя раньше Стив использовал черную. Холли позже замечает похожую ошибку с каруселью — якобы Векна не помнит мелочи, создавая иллюзии.

Милкшейки в Melvald’s (седьмая серия): Уилл вспоминает, как они с друзьяме пили милкшейки в магазине, где работала его мама мамы. Но милкшейки там были только в 50-е. Действие сериала же происходит в 80-е. Он также говорил о том, что «мы терялись в лесу», так, будто это веселое воспоминание. Однако пропажа Уилла в первом сезоне стала его травмой.

Кубик-семерка в титрах: В финале кубик для игры Dungeons&Dragons в показывает семерку. В первой серии Уилл сказал: «Мне выпала семерка — меня поймал Демогоргон». Герои проиграли партию D&D. В интерпретации фанатов, это означает, что герои проиграли Векне.

Также поиск на стриминговой платформе Netflix с запросом «secret episode», «conformity gate» выдает только сериал «Очень странные дела».

Но специальные или это пасхалки или братья Дафферы оставили их по наитию? Видят ли фанаты то, что они хотят увидеть? И будет ли секретный эпизод?

Создатели шоу неоднократно заявляли, что их видение истории полностью воплощено на экране, и в финальном сезоне не осталось никаких невошедших или вырезанных сцен.

Новой концовки никто не дождется. Остается смириться, что братья Дафферы наплевали на чувства поклонников и сделали финал без должного старания.

