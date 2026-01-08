«Плохие новости»: состояние мозга звезды «Остаться в живых» Лилли ухудшается

|
Евгения Алешина
Актриса получила тяжелую травму головы и теперь борется с последствиями.

Актриса Эванджелин Лилли рассказала о последствиях травмы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/David Jones

У Эванджелин Лилли выявили снижение эффективности почти во всех отделах мозга

Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли поделилась тревожными результатами медицинского обследования после тяжелой травмы. Обо всем она рассказала в личном блоге.

«Сейчас начало января. Первый день 2026 года. И я вступаю в этот новый год, год Лошади, с плохими новостями о сотрясении мозга», — сказала она.

Актриса получила черепно-мозговую травму несколько месяцев назад. По словам Лилли, недавнее сканирование выявило снижение эффективности почти во всех отделах ее мозга.

Сначала 46-летняя Лилли связывала такое состояние с перименопаузой, однако медики исключили эту причину. Несмотря на диагноз, актриса настроена бороться.

«Теперь моя задача — разобраться в этом с медиками и приступить к тяжелой работе по восстановлению», — заявила она.

В мае 2025 года актриса потеряла сознание и упала лицом на камень, в результате чего получила серьезную травму. Лилли не стала отчаиваться и заявила, что благодарна за случившееся, так как «ей был необходим перезапуск». Актриса отметила, что это Рождество стало для нее самым спокойным и умиротворенным за последние 14 лет.

