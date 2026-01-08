Собянин: Парк «Сокольники» стал еще более удобным для семейного отдыха

Парк «Сокольники» встретил 2026 год обновленным. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«После завершения второго этапа комплексного благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка — от арки Главного входа до Фестивальной площади. Привели в порядок Фонтанную площадь и амфитеатр, появились навесы, павильоны общепита, качели и различные малые архитектурные формы. Для детей от одного года до 14 лет обустроили современные тематические игровые зоны. Парк стал еще более удобным для семейного отдыха», — написал Мэр Москвы.

В партерной зоне парка специалисты отреставрировали ажурную колоннаду с полукруглыми арками, обновили помещения касс и стену с афишей. Главную аллею выложили новой плиткой, а в цветочном партере высадили формованные деревья. У главного фонтана реконструировали амфитеатр, оснастив его зонтиками и столиками со встроенными зарядными устройствами для гаджетов. Кроме того, на площади установили несколько навесов, под которыми разместились павильоны общественного питания, качели и разнообразные малые архитектурные формы.

Для юных посетителей создали игровые зоны «Звездочеты», «Маршрут», «Панда‑парк», «Воздушный змей», «Симфония» и «Канатная дорога». Здесь есть комплексы для лазанья, батуты, качели, карусели и другие развлекательные элементы.

В павильоне спортивно‑досугового центра «Орбита» вновь откроются батутный центр, киберклуб и скейт‑парк, где можно кататься как летом, так и зимой.

Специалисты также завершили комплексную реконструкцию открытых концертных площадок «Сокольников» — Центральной эстрады и «Веранды танцев» — одной из самых известных танцплощадок Москвы.

«На обновленной Фестивальной площади по-прежнему расположен знаменитый каток “Лед”. В рамках проведения работ по благоустройству парка он был полностью модернизирован. Теперь каток с новым бортом с динамической подсветкой, а около него современное оборудование для охлаждения, два пункта проката, сцена и зимний декор», — добавил Сергей Собянин.

Площадь катка составляет более пяти тысяч квадратных метров, одновременно здесь могут кататься до 950 человек. Возле него работают несколько кафе, где можно купить согревающие напитки и быстрые перекусы.

Ранее в рамках первого этапа комплексного благоустройства парка «Сокольники» специалисты привели в порядок окраины его природной части. Уникальный ландшафт сохранили, а прогулочные маршруты, лавочки, беседки, перголы и другие малые архитектурные формы обновили и дополнили. Было оборудовано восемь детских площадок с комплексами для игры с песком, батуты, качели, карусели. Ими могут пользоваться ребята от трех до 14 лет. Обустроено также пять спортивных площадок с тренажерами и воркаут-комплексами.

Кроме того, специалисты создали площадку для центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка, обновили пространство у Золотого пруда и бывшей насосной станции, участок тропы здоровья, пространство около Большого (Первого) Путяевского пруда, а также создали «добрососедский участок» на второстепенном входе в парк на пересечении Митьковского проезда и улицы Сокольнический Вал.