Скрытая угроза? На Солнце произошел крупный взрыв

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Ученые смогут увидеть его источник только через неделю. Насколько это опасно для Земли?

Из-за чего на Солнце произошел взрыв и насколько он опасен

Фото: 5-tv.ru

ИКИ РАН: На Солнце в четверг в середине дня произошел крупный взрыв

Крупный взрыв произошел на Солнце в четверг в середине дня. Он был зарегистрирован сотрудниками Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Об этом сообщается в Telegram-канале научной организации.

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — сказано в публикации.

Как отметили представители лаборатории, пока можно только гадать, что на самом деле произошло со светилом и в чем причина взрыва. Ученые не наблюдали значительных волнений на поверхности Солнца до этого момента — только пару активных областей среднего размера.

Кроме того, две недели назад невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле. И если причина взрыва кроется за одной из упомянутых областей активности, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца, добавили представители ИКИ РАН.

«Увидеть глазами место взрыва можно будет только примерно через неделю, когда группа пятен начнет выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта», — заключили ученые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне смогут стать свидетелями сразу двух затмений — солнечных и лунных — в 2026 году.

