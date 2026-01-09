Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Обвиняемый в убийстве матроса задержан и заключен под стражу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МСУТ СК России: Пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке 1 января

Празднование Нового года обернулось смертью матроса на Камчатке. 1 января в члены экипажа рыболовного судна отмечали начало 2026-го в Олюторском заливе Берингова моря. Двое мужчин, уже находившихся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, в результате конфликта один из них схватил нож и ударил другого в грудь.

Об инциденте доложили представители пресс-службы камчатского подразделения Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России. Отмечается, что агрессор нанес единственный удар противнику, из-за тяжелого ранения моряк скончался на месте.

В ведомстве сообщили, что 43-летний виновник происшествия был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается также, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства, допросили свидетелей и запросили ряд судебных экспертиз. В рамках расследования проводятся дополнительные процессуальные процедуры для закрепления доказательственной базы.

Ранее, писал 5-tv.ru, праздники обернулись трагедией — смертью двух маленьких детей — в Усть-Илимске Иркутской области. Их зарезал родной отец, после чего попытался покончить с собой. Накануне мужчина поссорился с женой, и она уехала к матери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта
7:30
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его
6:57
Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке
6:38
Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров
6:19
Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео