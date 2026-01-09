Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Президент США также оценил состояние экономики РФ на фоне украинского конфликта.

Трамп поддержал закон о новых санкциях против РФ

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется применять эти ограничения. Об этом он сообщил 8 января в интервью телеканалу Fox News.

«Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придется его использовать», — сказал американский лидер.

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* заявил, что Трамп одобрил законопроект об усилении санкций против РФ. Он отметил, что документ даст президенту «огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть».

Рассуждая об ограничительных мерах, Дональд Трамп также заявил, что российская экономика, по его мнению, «очень плоха». Однако РФ, по словам американского лидера, намного больше Украины, «намного крупнее и могущественнее».

Официальная Москва, несмотря на страшилки западных государств, не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Европейские политики, как и эксперты из США, да и сами авторы ограничений признавали, что меры давления на РФ оказались неэффективными.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, которая влечет за собой ухудшение жизни миллионов людей в разных странах. Санкции промахнулись и нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять стран обжаловали в  Международном спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной шахматной федерации (FIDE) о снятии санкций со сборных РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта
7:30
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его
6:57
Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке
6:38
Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров
6:19
Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео