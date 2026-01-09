Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 14 0

Американский лидер подчеркнул экономическую заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве с Киевом.

Зачем США понадобилась сделка по ресурсам Украины

Фото: Reuters/DAN MULLAN

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: сделка по ресурсам была условием участия США в урегулировании на Украине

Сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам стала условием для продолжения участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта. Об этом 8 января заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги», — отметил американский лидер.

Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Одновременно была достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда, который должен участвовать в восстановлении страны.

Кроме того, 18 апреля Украина и США подписали меморандум о соглашении в сфере полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что следующим этапом станет финализация условий сделки и ее официальное заключение.

При этом, как сообщалось ранее 11 апреля, новый проект ресурсного соглашения между Киевом и Вашингтоном не предусматривает гарантий безопасности для Украины, несмотря на соответствующие требования со стороны киевских властей. Также отмечалось, что обновленный документ содержит более жесткие условия по сравнению с предыдущими версиями договора.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта
7:30
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его
6:57
Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке
6:38
Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров
6:19
Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео